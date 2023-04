Mamma accetta 600 euro dal molestatore di sua figlia in cambio del silenzio, la bambina di 10 anni lo denuncia al posto suo

di Redazione web

Il silenzio di una mamma sulle molestie alla figlia, comprato con 600 euro. La storia viene alla luce grazie alla bambina abusata. Appena 10 anni, ma abbastanza per capire e raccontare tutto. Mettendo nei guai quell'orco, ma anche la madre, che è stata condannata a 8 mesi di reclusione (con pensa sospesa).

Il caso

I fatti si riferiscono all'agosto del 2020. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, il presunto molestatore avrebbe convinto la ragazzina a fare il bagno insieme, nel mare di Porto Cesareo (Lecce) e l'avrebbe costretta a subire atti sessuali, riporta il Corriere della Sera. Una volta tornata a scuola, la bambina ha raccontato l'accaduto alla maestra e successivamente alla mamma. Quest'ultima, convocata in caserma dai carabinieri, avrebbe tentato di sviare le indagini accusando uno zio della minorenne, mai identificato. Successivamente, si è scoperto che aveva accettato del denaro dal presunto molestatore per non denunciarlo. Le indagini hanno portato al rintracciamento del colpevole, confermato anche dalla piccola nell'incidente probatorio.

