Stupra una ragazzina di 13 anni, ma per il giudice a 21 anni è troppo giovane per il carcere: Jk Rowling contro la sentenza

Ha violentato una ragazzina di 13 anni, ma il giudice gli risparmia il carcere, ordinandogli di svolgere 270 ore di lavoro. Lo stupratore, Sean Hogg, 21 anni secondo la giustizia inglese sarebbe troppo giovane per andare in prigione, perché all'epoca della violenza aveva 17 anni, ma contro la decisione del tribunale si è mossa niente di meno che JK Rowling, la mamma di Harry Potter, che su Twitter ha scritto un post al veleno: «...un uomo non ottiene il carcere per aver violentato una ragazza di 13 anni in un parco. Ai giovani uomini scozzesi viene effettivamente detto "la prima volta è gratis"».

Progressive Scotland 2023, where a man gets no jail time for raping a 13-year-old girl in a park. Young Scottish men are effectively being told ‘first time’s free.’ https://t.co/iHeV1xZYyy — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 4, 2023

Dopo l'indignazione collettiva, compresa la scrittrice la Corona presenterà ricorso contro la sentenza perché "indebitamente indulgente", ma la corte d'appello valuterà se annullarla e imporre una pena più severa, mentre i conservatori scozzesi vogliono che le linee guida sulle condanne vengano eliminate.

Hogg all'epoca della violenza ha minacciato la ragazza, poi l'ha presa per i polsi e l'ha costretta a compiere un atto sessuale prima di violentarla nel 2018. Venne giudicato colpevole da una giuria.

