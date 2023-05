Scuola, più cattedre con l'intelligenza artificiale. «Un 15enne su 5 non sa leggere»

​L'intelligenza artificiale entra nel mondo della scuola, dove (ahinoi) tra le classi italiane emerge un triste primato: «Un 15enne su 5 non sa leggere». L'intelligenza artificiale, dunque, entra nella scuola per farla funzionare meglio non certo per sostituirsi al lavoro degli insegnanti: sarà infatti utilizzata per accelerare le chiamate di titolari e supplenti a inizio anno scolastico, per ricostruire le carriere dei docenti che vogliono andare in pensione, per pagare più celermente il personale che ha prestato servizio a tempo negli istituti scolastici. Di tutto questo ha parlato oggi il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a 'Il ministro risponde' rubrica che lo vede a colloquio con la giornalista Maria Latella, nell'ambito del Piano per la semplificazione che il ministero vuole portare a termine in tre anni ma che già alla fine del 2023 vedrà alcune pratiche applicazioni come la creazione di un'unica piattaforma per mettere a disposizione una serie di servizi, come consultare le informazioni per scegliere il percorso scolastico e post scolastico, fruire di tutti i servizi digitali e seguire il ciclo scolastico e i principali traguardi degli studenti.

