Pensioni, «la quattordicesima spacciata sul cedolino come bonus del governo». Bufera sull'Inps

di Redazione web

Scoppia il caso sulle pensioni pagate a luglio. Su alcuni cedolini pensione infatti l'importo della quattordicesima, pagata nel mese che sta per iniziare, sarebbe stato indicato come «Aumento delle pensioni basse 2023» che è invece l'incremento deciso dal governo con la l'ultima legge di Bilancio. A rilevare la circostanza «che può ingenerare confusione» è la segretaria dello Spi Cgil, Tania Scacchetti.

Superbollo, quanto costa agli italiani? Dai 140 euro per una Yaris ai quasi 9mila per una Ferrari

Soumahoro choc: «Insulti e ululati razzisti durante il mio intervento alla Camera». Scoppia il caso

«Quello che vediamo in alcuni cedolini è un errore grave che non ha ragioni - afferma la sindacalista raggiunta al telefono - Scrivendo 'Aumento delle pensioni basse 2023' si fa pensare che sia una misura decisa adesso e si rischia di accreditare l'idea che sia una cifra che arriva tutti i mesi, mentre invece sarà percepita solo una tantum. La quattordicesima poi è di importo superiore mentre gli aumenti sono di pochi euro, anche se questo mese i pensionati devono recuperare gli arretrati dall'inizio dell'anno». «Credo che l'Inps debba correggere l'errore, magari con un comunicato di chiarimento», afferma Scacchetti.

La polemica, M5S e Sinistra attaccano l'Inps

Il caso ha fatto esplodere la polemica politica contro l'Inps e contro il governo, con il M5S e la sinistra all'attacco sul caso denunciato dalla Cgil. «Il nuovo corso dell'Inps targato Giorgia Meloni si apre con un atto propagandistico senza precedenti», afferma in una nota la senatrice pentastellata Barbara Guidolin. «In alcuni cedolini di luglio - afferma - i pensionati vengono indotti a credere che la 14/a sia in realtà una gentile concessione del governo.

Su Twitter rincara la dose Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra e segretario nazionale di Sinistra Italiana: «È uno scherzo, vero? Perché se non lo è siamo di fronte ad una specie di truffa ai danni della pubblica opinione. Il governo dovrà venire a spiegarlo in Parlamento», scrive Fratoianni dopo la «denuncia della Cgil sulla 14/a dei pensionati spacciata per Bonus Meloni».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA