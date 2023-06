Superbollo, quanto costa agli automobilisti italiani? Dai 140 euro per una Yaris ai quasi 9mila per una Ferrari

di Redazione web

Via libera all'emendamento che consente di «valutare l'eventuale e progressivo superamento» del superbollo sulle auto diesel di grossa cilindrata, ma senza maggiori oneri per i conti pubblici. La commissione Finanze della Camera ha approvato il testo modificando l'aspetto che riguarda la copertura finanziaria.

1,2 miliardi per gli automobilisti

Dalla sua introduzione il Superbollo è costato circa 1,2 miliardi di euro agli automobilisti italiani. I dati arrivano oggi da Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che accoglie con favore l'ipotesi di una abolizione del Superbollo. «Soldi - spiega la federazione - uscriti dalle tasche della collettività per entrare in quelle dello Stato, ma che col tempo hanno prodotto alterazioni al mercato dell'automotive».



La tassa fu introdotta nel luglio 2011, e prevede un pagamento di 20 euro per ogni kW di potenza dell'auto superiore ai 185 kW, con un peso decrescente del tempo: il superbollo si riduce infatti a 12 euro dopo 5 anni dall'immatricolazione, 6 euro dopo 10 anni, 3 euro dopo 15 anni e viene abolito del tutto dopo i 20 anni. Gli introiti complessivi - calcola Federcarrozzieri - «per le casse statali nei 12 anni di vita del Superbollo, sono stati pari a circa 1,2 miliardi di euro, ma la tassa ha provocato pesanti anomalie nel mercato italiano dell'auto: se inizialmente si è assistito ad una sensibile riduzione delle nuove immatricolazioni di vetture con potenza eccedente i 185 kW, successivamente si è registrato il proliferare dei "falsi leasing", ossia autovetture con targa estera fornite in noleggio a clienti italiani, con conseguente mancato versamento del bollo auto, superbollo, e imposte varie».



Sempre per evitare il pagamento del superbollo - spiega Federcarrozzieri - sono cresciute in Italia le radiazioni di veicoli con potenza superiore ai 185 kW con la scusa di esportarli nei paesi UE, veicoli che però continuano a circolare sul territorio italiano con targa tedesca, austriaca, bulgara o romena. «C'è poi un'altra questione da analizzare, e che rende il Superbollo una tassa del tuto iniqua e sbilanciata - denuncia il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli - Nelle regioni che non prevedono già esenzioni totali di bollo e superbollo per auto elettriche o ibride, le automobili di nuova generazione e con motori ibridi, pur superando abbondantemente i 185 kW di potenza, non sono tenute al pagamento del balzello.

Superbollo, tutte le cifre

Dai 140 euro della Toyota Yaris Gr agli 8.660 euro della Ferrari Daytona SP3. Ecco i calcoli fatti da Federcarrozzieri del costo del superbollo sulle auto diesel di grossa cilindrata che, con l'emendamento approvato oggi alla delega fiscale potrebbe essere cancellato in futuro.

Toyota Yaris GR (192 kW) 140 euro

Jeep Grand Cherokee (200 kW) 300 euro

Ford Focus ST (206 kW) 420 euro

Hyundai i30 N Performance (206 kW) 420 euro

Hyundai Kona N Performance (206 kW) 420 euro

Alfa Romeo Stelvio (206 kW) 420 euro

Renault Mégane R.S. (221 kW) 720 euro

Range Rover Evoque 2.0 (221 kW) 720 euro

Mercedes A 35 AMG (224 kW) 780 euro

Mini Clubman John Cooper Works (225 kW) 800 euro

Volvo S60 T8 (228 kW) 860 euro

Volkswagen Golf R (245 kW) 1.200 euro

Bmw X3 xDriveM40d (250 kW) 1.300 euro

Audi S4 Avant TDI (251 kW) 1.320 euro

Lexus LC V8 (351 kW) 3.320 euro

Jaguar F-Type R75 (423 kW) 4.760 euro

Audi R8 Spyder performance (456 kW) 5.420 euro

Bmw X6 M Competition (460 kW) 5.500 euro

Maserati MC20 (463 kW) 5.560 euro

Mercedes GT Coupé 4 63 E-Performance AMG S (470 kW) 5.700 euro

Bentley Continental GT Convertible (485 kW) 6.000 euro

Aston Martin DBS (533 kW) 6.960 euro

Lamborghini Aventador Ultimae (577 kW) 7.840 euro

Ferrari 812 Superfast (588 kW) 8.060 euro

Ferrari Daytona SP3 (618 kW) 8.660 euro

