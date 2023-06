Fisco, meno tasse su tredicesima e straordinari per i lavoratori dipendenti. Autonomi, acconto e saldo Irpef a rate

Buone notizie per i lavoratori dipendenti, sebbene non vi sia ancora certezza e sebbene manchi ancora molto, eventualmente, al periodo in cui usufruirne. Un emendamento del governo alla delega fiscale prevede infatti un taglio delle tasse sulla tredicesima, l'integrazione allo stipendio che solitamente si riceve nel mese di dicembre.

Il decreto bollette è legge, ok al Senato. Dai bonus a Iva, rinnovabili e credito d'imposta: le novità

Rottamazione cartelle, ultimi giorni per chiedere la definizione agevolata: come fare domanda