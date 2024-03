Vasco Rossi: «Non credo nell'aldilà, vorrei morire sul palco. Ho riconosciuto due figli col test del Dna, mia moglie mi ha cambiato»

Passano gli anni, Vasco Rossi resta. La vita spericolata, portata sul palco così come la interpreta nel privato, non lo ha scalfito. E i milioni di fan in tutta Italia si preparano al nuovo tour che è una nuova sfilza di sold out. E lui, a 72 anni compiuti, non ha intenzione di deluderli. Eppure, non tutti lo amano, dice. «Sono stato anche molto odiato. Dai perbenisti, dai benpensanti - spiega in un'intervista al Corriere della Sera - Mi sputavano addosso per strada. Ero il drogato. Il capro espiatorio dei primi Anni 80. Il diretto responsabile della diffusione degli stupefacenti perché, secondo loro, le mie canzoni spingevano all’uso della droga».