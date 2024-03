Addio a Gabriella Sturani, per sempre la Gabri di Vasco

di Totò Rizzo

«Gabri, come sei splendida, non voglio perderti» cantava Vasco Rossi nel ’93. Adesso l’ha perduta per sempre perché Gabriella Sturani, 56 anni, madre di Lorenzo, primo tra i tre figli maschi del rocker di Zocca, è morta martedì sera, andata via «in soli dieci giorni», come ha scritto su un post il figlio, oggi trentottenne.

Sono di quelle storie che non usano più perché oggi ci sono i social, per l’appunto, e il rapporto tra i fan e i loro idoli è quotidiano, mischia, sullo smartphone o del pc, pubblico e privato del divo, mentre agli inizi degli anni ’80 gli incontri erano casuali. Casuale fu il primo tra Gabriella Sturani e Vasco Rossi quando Vasco non era ancora il Blasco, il Komandante. Una cugina porta Gabriella al “Quinta dimensione” di Rimini, lei ha solo 13 anni. Piacere Vasco, piacere Gabri. Nel locale di piazzale Kennedy quel primo incontro finisce lì. Qualche tempo più tardi a Gabriella passa tra le mani la copertina di un disco, «ma questo qui io lo conosco», si fa scappare lei che non sospetta che quel cantante sia già conosciuto. A far da tramite ai due adesso è Guido Elmi, storico collaboratore di Vasco. Nasce una relazione anche se il Blasco ha il doppio degli anni di Gabri. A 16 anni Gabri aspetta Lorenzo: «Rimasi incinta – raccontava lei – e la storia finì. Quello, per Rossi, non era il momento giusto per diventare padre. Ma io decisi di tenere il bambino, forse per incoscienza, non so».

Passeranno 17 anni perché Vasco riconosca legalmente Lorenzo che ha sempre saputo di essere suo figlio: lo ha fatto nel 2003, qualche tempo dopo aver visto spuntare per la prima volta «quest’omone grande e grosso».

«Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo, tua mamma sarà sempre VIVA nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte… Ti sono vicino… E ti voglio bene», ha scritto Vasco sui suoi social. E struggente è stato il ricordo di Lorenzo che ha postato una foto del suo battesimo in braccio alla madre: «In quegli ultimi attimi mentre ti stringevo le mani con Carlotta (la moglie, dalla quale ha avuto due figlie, Lavinia e Lucrezia, ndr) sono riuscito a dirti la cosa più importante per me: se oggi amo le mie figlie così tanto è solo grazie a te, che mi hai insegnato come si ama un figlio incondizionatamente. L’insegnamento più importante».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 06:00

