Il traffico non fa sconti. E così non è difficile incontrare, in una domenica di sole, Vasco Rossi imbottigliato in una stradina dei Colli Bolognesi in sella alla sua moto. La scena è stata immortalata in alcuni video pubblicati su TikTok da un fan che ha riconosciuto il rocker nonostante il casco, e lo stesso Vasco si è improvvisatovigile urbano per provare a far defluire il traffico.

Fonte TikTok @chefdave96

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 14:44

