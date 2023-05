Il decreto bollette è legge, ok al Senato. Dai bonus a Iva, rinnovabili e credito d'imposta: tutte le novità

Il decreto Bollette è legge. Con il via libera definitivo del Senato, avvenuto con il voto di fiducia chiesto dal governo (99 favorevoli, 54 contrari e 2 astenuti), il testo del decreto viene cosi convertito. Il provvedimento doveva essere convertito in legge entro lunedì 29 maggio. Diverse le modifiche introdotte durante l'esame parlamentare del decreto legge che 'vale' quasi 5 miliardi nel 2023 e prevede misure in tre settori: caro-energia, sanità e fisco.

