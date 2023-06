Parcheggia l'auto per andare a bere un caffè ma dimentica di tirare il freno a mano e l'auto finisce nel lago

di Redazione web

Ha parcheggiato l'auto per andare a bere un caffè ma si è dimenticato di tirare il freno a mano e l'auto è finita nel lago. Brutta disavventura per un turista in visita al lago di Misurina (Belluno), che per la dimenticanza (o il mal funzionamento) del freno a mano ha visto la propria auto appena parcheggiata finire nelle acque del lago, restando semi-sommersa.

#24giugno 18:40 #Auronzodicadore(BL), auto parcheggiata si muove da sola e finisce nel centro del lago di #Misurina. #Vigilidelfuoco con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) recuperano l'auto #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/nNS031vDhK — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) June 24, 2023

L'auto nel Lago di Misurina

L'uomo era sceso per prendere un caffè in un bar.

La vettura era vuota.

Al turista non è rimasto che chiedere l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti da Cortina, che con l'aiuto del personale della sezione speleo alpino fluviale (Saf) hanno recuperato, trainandola, la macchina dall'acqua.

