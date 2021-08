Paolo Fonsatti, ex militare ucciso dal nipote: Giancarlo Fonsatti risponde al gip ma resta in carcere

Giancarlo Fonsatti ha risposto alle domande del gip, ma resta in carcere a Uta (Cagliari). Il 55enne, reo confesso dell'omicidio dello zio, l'ex militare dell'Esercito in pensione Paolo Fonsatti, non sarà trasferito a Massama (Oristano).

L'interrogatorio di Giancarlo Fonsatti, noto anche come Renato, si è svolto oggi in videoconferenza ed è durato circa 30 minuti. L'uomo ha confermato alla gip del tribunale di Oristano, Silvia Casula, quanto dichiarato davanti alla pm Silvia Mascia in ospedale a Cagliari, dove era stato trasferito per essere operato al tendine di una mano a causa di una ferita da arma da taglio che si era procurato durante la colluttazione con lo zio. Il 55enne, difeso dall'avvocato Carlo Figus, ha ammesso le proprie responsabilità in merito ai fatti, senza rilasciare ulteriori dichiarazioni.

L'omicidio di Paolo Fonsatti è avvenuto mercoledì scorso nella borgata S'Ungrori di Arborea, nell'Oristanese. L'ex sottufficiale dell'Esercito aveva avuto una feroce lite col nipote, che lo aveva colpito con sette coltellate e si era anche ferito durante la colluttazione. Giancarlo Fonsatti, portato in ospedale, in un primo momento aveva dichiarato agli investigatori di essere stato vittima, insieme allo zio, di una rapina in casa.

Il brutale omicidio di Paolo Fonsatti (ucciso con sette coltellate, quella mortale al petto) è avvenuto dopo il rifiuto della vittima all'ennesima richiesta di denaro da parte del nipote: dalle testimonianze raccolte dai carabinieri, emerge che l'uomo ha problemi di ludopatia, alcol e droga, e questo lo spingeva a chiedere soldi ma anche generi di prima necessità ai parenti, in particolare allo zio. Oggi pomeriggio è stato notificato all'avvocato difensore, Carlo Figus, un nuovo provvedimento della gip del tribunale di Oristano in cui viene precisato che non avverrà alcun trasferimento.

