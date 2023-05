Undicenne accoltella un ragazzino e gli buca un polmone: «Mi bullizzava». Lui sta meglio ma nega le accuse

di Redazione Web

Migliorano le condizioni del 14enne accoltellato dal compagno di scuola di 11 anni nei giorni scorsi a Palermo a pochi metri dalla scuola che i due ragazzini frequentavano: la Silvio Bocconi dell'istituto comprensivo Maredolce di Brancaccio, completamente estraneo al fatto di cronaca, al contrario di come si era appreso in precedenza.

Palermo choc, undicenne accoltella un ragazzino di 14 anni compagno di scuola e gli buca un polmone

Piero Luigi Landriani ucciso a coltellate in casa, fermata la convivente brasiliana e il suo amante

Accoltellato a scuola, il 14enne sta meglio

La vittima, che nel racconto dell'aggressore avrebbe compiuto sistematici atti di bullismo, è stata più volte sentita dagli inquirenti, ma ha sempre smentito di aver fatto subire angherie al ragazzino. L'11enne, che non è imputabile vista l'età, continua, invece, a descrivere l'adolescente come un bullo e racconta di aver solo reagito alle sue prevaricazioni. Ma gli investigatori parlano di una vendetta meditata e pianificata.



L'aggressore, infatti, è andato a scuola con un coltello, ha atteso il compagno e l'ha ferito. La vittima ha tentato di difendersi e afferrare il coltello provocandosi lesioni alle mani e alle braccia. Una delle coltellate ha poi raggiunto il 14enne a un polmone.

«La vittima lo bullizzava a scuola»

L'aggressione sarebbe avvenuta a pochi passi dalla scuola che i due frequentavano: la Silvio Bocconi dell'istituto comprensivo Maredolce di Brancaccio, uno dei quartieri più poveri e degradati della città. A raccontare cosa era accaduto sarebbe stata la stessa vittima portata in ospedale dal nonno e da alcuni familiari. Del caso, tutto ancora da ricostruire, si occupano i carabinieri coordinati dalla Procuratrice dei minori Claudia Caramanna.



Secondo i primi accertamenti, da tempo l'11enne subiva le angherie dell'adolescente di tre anni più grande.

Non è in pericolo di vita

L'adolescente è ricoverato in Area critica ma non è in pericolo di vita. L'aggressore, che sarebbe stato indicato ai carabinieri dalla stessa vittima, è stato visitato all'Ospedale dei Bambini, ma non sarebbe rimasto ferito nella colluttazione. Nelle prossime ore i carabinieri sentiranno entrambi. Il 14enne rimarrà in ospedale: gli inquirenti attendono che le sue condizioni migliorino prima di sentirlo.



Due anni fa a Enna una ragazzina di 14 anni ipovedente aggredì una compagna più piccola di due anni. Una storia per tanti versi simile anche se il movente in quel caso non venne mai chiarito. «Volevo uccidere qualcuno» aveva detto agli insegnanti che l'hanno convinta a uscire dal bagno dell'istituto in cui si era barricata. Vittima e aggressore in questo caso non si conoscevano. Si erano incrociate nei corridoi della scuola, ma non si erano mai parlate.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Maggio 2023, 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA