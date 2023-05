Piero Luigi Landriani ucciso a coltellate in casa, fermata la convivente brasiliana e il suo amante

di Redazione web

La polizia ha arrestato la brasiliana 49enne che conviveva con Piero Luigi Landriani, ucciso lo scorso 25 aprile a coltellate in casa sua, nel quartiere Corvetto di Milano. Insieme a lei, è stato fermato anche l'amante, un italiano di 36 anni.

Quel giorno a dare l'allarme era stata proprio la compagna, che agli investigatori aveva indicato due presunti nordafricani come gli autori dell'aggressione a Landriani, a suo dire ucciso mentre si trovava in un'altra stanza della loro abitazione in un palazzo popolare in via dei Panigarola 8.

Il movente dell'omicidio

Il movente dell'omicidio di Piero Luigi Landriani, uomo di 69 anni, sarebbe stato un debito di droga di 70 euro maturato con i marocchini.

