Minaccia la moglie mentre sua figlia terrorizzata si lancia dal balcone: «Ti taglio la gola, se scopro che ha una relazione»

Sospettava che sua figlia di 29 anni gli nascondesse una relazione d'amore, con la complicità di sua moglie. L'uomo, un 51enne, avrebbe perso il controllo della situazione ed iniziato a minacciare la consorte con frasi pesanti e parole di morte, gridandole che le avrebbe persino tagliato la gola, se avesse scoperto la verità; ovvero che la figlia frequentasse un uomo molto più grande di lei. Una giornata infernale quella del 29 dicembre scorso per la famiglia di Castelnovo Monti, provincia di Reggio Emilia, che vive in una casa su due piani, scrive la Gazzetta di Reggio.

Follia dell'uomo

La moglie, spaventata dalla furia del marito, è uscita nel cortile e ha telefonato ai carabinieri, mentre il 51enne è sceso nell’appartamento della figlia, colpendo con enorme violenza la porta di casa, spaccandola in alcuni punti. La 29enne, terrorizzata da quella violenza furibonda, temendo conseguenze peggiori si è lanciata dal balcone di casa e ha raggiunto la madre; nel frattempo, in soccorso delle due donne è arrivato l'altro figlio, insieme alla pattuglia di militari che con fatica sono riusciti a calmare l'uomo, allontanando moglie e figli dalla casa, per passare altrove la notte.

Mani alla gola

Il giorno successivo al litigio, il 30 dicembre, i familiari hanno fatto ritorno in casa, ma l'uomo è tornato a minacciare di morte la donna, che ha cercato di afferrare alla gola, fermato solo dall'intervento dei due figli. Di nuovo l'intervento dei militari dell'Arma che lo hanno fermato e portato in caserma, dove è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e minacce ed allontanato d’urgenza dalla casa familiare.

