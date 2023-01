La compagna fugge per maltrattamenti, lui arriva nella casa dove si rifugia con una bomba carta

Uomini che maltrattano le donne, che siano esse ex o attuali compagne. Nei primi giorni del 2023 sono già numerose le segnalazioni di violenze domestiche o ritorsioni per storie d'amore finite. Da Frosinone, dove un uomo ha provato a far esplodere una bomba carta contro la compagna fuggita dopo i maltrattamenti, ad Alessandria, dove una donna tornata a casa dall'ospedale dopo le cure per le violenze subite dall'ex si è ritrovata d'avanti proprio il suo aggressore.

Donna gambizzata dall'ex marito: l'uomo spara anche al nuovo fidanzato, poi scappa. «Non accettava la fine del matrimonio»

Compagna fugge per maltrattamenti, lui prova a farle esplodere contro una bomba carta

Alle prime luci dell'alba di giovedì scorso, i Carabinieri della Stazione di Cervaro, unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cassino, hanno arrestato a San Vittore del Lazio un 38enne di origini campane, già noto alle forze dell'ordine, resosi protagonista, in più occasioni, di vessazioni nei confronti della propria compagna, tali da indurla in uno stata d'ansia costante fino a quando ha trovato il coraggio di scappare in cerca di rifugio presso alcuni parenti. L'uomo, quando non ha più trovato la donna a casa è andato su tutte le furie, l'ha raggiunta e ha sfogato la sua ira nella dimora dei famigliari che l'hanno ospitata, al punto di impossessarsi di una bombola contenente GPL e tentare di farla esplodere con tutte le conseguenze del caso. Fortunatamente, i carabinieri, che presidiano il territorio 24 ore al giorno, sono riusciti ad arrivare in tempi brevissimi, a immobilizzarlo e a mettere in sicurezza tutta l'area. L'uomo è stato trasportato in carcere in attesa di essere ascoltato dai giudici del Tribunale di Cassino ai quali dovrà rendere conto dei suoi comportamenti.

Dimessa dall'ospedale dopo le violenze, in casa trova l'ex ad attenderla

L'ex compagno, da cui aveva subito maltrattamenti, rapina, minacce di morte, violenza sessuale e lesioni personali, l'ha aspettata a casa, quando la donna è tornata dall'ospedale. L'uomo aveva infatti fatto una copia delle chiavi, prima di restituirle. Le urla della donna alla vista dell'ex sono state però sentite dai poliziotti che l'avevano riaccompagnata a casa. A intervenire, ad Alessandria, sono stati gli agenti delle volanti della Questura chiamati dall'ospedale per assistere una donna che ha seguito un 'percorso rosà (servizio attivato dalla Regione Piemonte per affrontare situazioni di violenza), si erano occupati di riportare la donna nell'abitazione dopo le cure ospedaliere. Nell'alloggio doveva solo ritirare alcuni effetti per trasferirsi poi qualche giorno dal padre, per non rimanere sola e per la paura che l'uomo si ripresentasse. Sentita la donna urlare, i poliziotti sono entrati e l'hanno visto seduto sul divano. Il suo comportamento è stato violento, a quanto riferito, al punto da rendere necessario l'uso del taser per bloccarlo e portarlo poi in carcere. Diverse le accuse a suo carico: violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Per i due poliziotti, colpiti da calci e pugni, prognosi di alcuni giorni.

Oristano, insulti e minacce di morte alla compagna davanti ai figli minori

I poliziotti di Oristano hanno arrestato un 47enne del posto accusato di aver insultato e più volte minacciato di morte, anche con l'uso di coltelli davanti a figli minori della donna, la propria compagna. L'uomo è stato fermato dagli investigatori della Squadra Mobile che gli hanno contestato il provvedimento emesso a suo carico dal Gip del Tribunale di Oristano e si trova ora nella casa di reclusione di Oristano/Massama.

