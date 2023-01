In visita dalla ginecologa, spariscono 600 euro dalla borsetta: la dottoressa ladra filmata mentre ruba alla pazienze incinta

di Redazione web

Derubata dalla persona di cui si ha più fiducia, nel momento più delicato per una donna: la gravidanza. A derubarla, la sua ginecologa, durante le visite nello studio privato a Mantova. La vittima, una giovane di 26 anni, che ha notato un ammanco importante di soldi, ogni volta che finiva la visita ed usciva dallo studio. Stando alla denuncia della futura mamma, nel corso del tempo le sarebbero stati sottratti 600 euro, con un abile stratagemma. Poco alla volta, sparivano dal portafoglio una quantità variabile di banconote, ma la 26enne non riusciva a capire chi fosse il responsabile.

Non riusciva a capire

Nell'ultima visita prima della denuncia, lo scorso 24 ottobre, la giovane donna ha controllato quanti soldi avesse in contanti prima di entrare nello studio. «Nel portafoglio avevo sei pezzi da venti euro» ha riferito nella denuncia in questura, scrive la Gazzetta di Mantova. Dopo il controllo di routine, prima di eseguire l’ecografia, alla paziente è stato detto di andare in bagno per svuotare la vescica, ed ecco che al suo ritorno, parte dei 120 euro in contanti erano spariti. Da lì la certezza, che nello studio della ginecologa, ci fosse un ladro.

Complice lo smartphone

In questura la vittima ha denunciato la professionista per furto aggravato e abuso d’ufficio; ma c'è di più, perché la futura mamma ha fornito anche una prova inconfutabile, ovvero un video girato dal cellulare, mentre lei era andata in bagno e dunque aveva lasciato la stanza e la borsa incustodita, una trappola per incastrare la dottoressa che le ha sfilato i soldi dalla borsetta.

