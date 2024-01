Orso M90 insegue due fidanzati in Val di Sole (dove è morto Andrea Papi): la Provincia chiede l'abbattimento L'orso li ha inseguiti per circa 7-800 metri. I due trentenni sono riusciti a mettersi in salvo







di Redazione web L'orso M90 ha inseguito due fidanzati che stavano facendo un'escursione a Mezzana, in Trentino. È successo a circa venti di chilometri da dove, lo scorso 5 aprile, è stato ucciso il runner Andrea Papi. La Provincia sta approfondendo il caso al fine di perfezionare la richiesta di rimozione tramite abbattimento. Informata Ispra, la Provincia sta lavorando per ricostruire i fatti e accertare con sicurezza quanto accaduto. Cosa è successo Da una prima ricostruzione, i due stavano passeggiando nei boschi sopra Ortisè, sul tracciato che da Malga Farini porta alla frazione di Menas, quando hanno visto spuntare il plantigrado, che li ha poi inseguiti per circa 7-800 metri. I giovani, spaventati, hanno quindi contattato degli amici che avevano incrociato poco prima a bordo di alcune moto. Il rumore dei due mezzi in avvicinamento ha fatto fuggire l'orso. Dell'episodio sono stati informati i carabinieri e il Corpo forestale del Trentino. I due giovani e un'altra coppia di escursionisti sono invece stati recuperati per sicurezza dagli operatori del corpo dei vigli del fuoco volontari della zona. Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 09:02

