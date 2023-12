L’orso Baloo «costretto a bere alcolici per divertire i turisti»: maltrattato, è isolato su una montagna

di Cristina Siciliano

L'orso Baloo è sempre più protagonista di tensioni. L'animale è stato rinchiuso in una stazione sciistica della Romania dopo che è stato trovato ferito nel 2005 e viene regolarmente schernito dai bambini che lo colpiscono generalmente con dei bastoni. L'orso Baloo oggi vive con una dieta povera di cereali e gli vengono date bibite gassate ed anche alcol così da creare uno spettacolo per gli spettatori.

La storia

«Baloo è stato trovato ferito quando era cucciolo nelle foreste rumene prima che i ranger lo prendessero per attuare le cure - ha spiegato Anne Kuijpers, responsabile della campagna Wap per gli animali selvatici -. Poi, è diventato di proprietà privata della stazione sciistica dove vive ancora oggi».

L’organizzazione per gli animali selvatici ha aggiunto: «Dal 2005, il governo rumeno ha vietato ai privati ​​di allevare orsi, ma la legge non viene applicata sempre. Le condizioni in cui vive Baloo ora sono pessime». A riportare tale notizia è il Daily Star.

«È in isolamento da quasi un quarto di secolo e i ragazzini lo colpiscono attraverso le sbarre con dei bastoni - ha spiegato Anne Kuijpers -.

