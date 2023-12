Infermiera ha un arresto cardiaco durante l’esercitazione, i colleghi la salvano: «Mi sono svegliata in una stanza piena di medici»

di Cristina Siciliano

La motivazione è la forza che spinge una persona ad agire per soddisfare le proprie esigenze, quindi anche a fare delle scelte importanti e spesso coraggiose. Ogni giorno migliaia di donne e uomini si prendono cura di persone nei momenti difficili della loro vita e, il prendersi cura, soprattutto per l'infermiere è una scelta. Non è una casualità. È un modo di vivere, di agire, di costruire una collettività o una comunità.

E la passione può portare oltre a qualsiasi cosa. E lo sa bene Andy Hoang, 23 anni, che ha iniziato con entusiasmo il suo primo lavoro come infermiera al Dartmouth-Hitchcock Medical Center, nel New Hampshire. Tuttavia, durante una sessione pratica la 23enne non si è sentita bene e ha iniziato ad avere vertigini e nausea.

Cosa è successo

«Ho iniziato ad avere una forte nausea. Questa è l'ultima cosa che ricordo», ha raccontato Andy Hoang.

Gli infermieri hanno iniziato la rianimazione cardiopolmonare ed è stata chiamata una squadra di "codice blu", o emergenza medica. «Ha funzionato, ma tutti noi abbiamo avuto paura - ha spiegato l'istruttrice -. Non ti aspetti che ciò possa accadere ad una ragazza così giovane come Andy».

Il rapporto con il personale

L'esperienza di Andy è riuscita a fortificare il suo rapporto con le altre infermiere, tant'è che oggi le considera le sue migliori amiche. «Abbiamo vissuto un'esperienza di vita o di morte», ha spiegato Andy.

