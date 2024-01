Andrea Papi, il ragazzo ucciso lo scorso 5 aprile dall'orsa JJ4 nei boschi del Monte Peller, sopra Caldes, in Trentino, domani 25 gennaio avrebbe compiuto 27 anni. E in quest'occasione il papà, Carlo Papi, scrive una lettera - inviata in esclusiva all'agenzia ANSA - per ricordarlo.