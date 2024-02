Collasso fatale dopo l'ultramaratona in montagna, 33enne keniano muore al traguardo

di Redazione web

C'è una nuvola oscura che incombe sulla famiglia dell'atletica del Kenya. La federazione keniana non cita la 'maledizione di Eldoret' ma non nasconde il suo sgomento per confermare un altro lutto che l'ha colpita, la morte improvvisa di Charles Kipkorir Kipsang, 33enne maratoneta omonimo del bronzo mondiale dei 5.000 Nichola: è deceduto in Camerun dopo aver preso parte ad una corsa in montagna.

Un'altra morte choc in Kenya

«Un evento drammatico - afferma Athletics Kenya - che è avvenuto il giorno dopo i funerali del detentore del recordman di maratona Kelvin Kiptum, vittima di un incidente stradale, e mentre ci prepariamo a dare l'ultimo addio al leggendario Henry Rono», morto pochi giorni fa a 72 anni. La tragica fine di Kiptum, morto insieme con il suo allenatore Gervais Hakizimana uscendo di strada con la sua auto aveva fatto rievocare la 'maledizione di Eldoret' - la città keniota della Rift Valley, dove si allenano tutti i più forti fondisti del mondo, nei pressi della quale è avvenuto l'incidente e dove la notte di Capodanno è stato accoltellato a morte l'atleta ugandese Benjamin Kiplagat.

Nel 2008 invece era morto per un incidente su un mezzo militare, sulla strada per Eldoret, un altro Kipkorir, bronzo ad Atlanta '96 nei 1.500. Il decesso improvviso di Kipsang, ultimo di una lunga serie, è avvenuto in Camerun dove il fondista keniota era per partecipare ad una corsa in montagna, la 'Mount Camerun Race of Hope' a Buea, nel sud-ovest del Paese.

L'atleta aveva completato 39 chilometri della corsa, che aveva condotto per lungo tempo in testa, prima di rallentare verso la fine per alcuni improvvisi dolori. Tagliato il traguardo al sedicesimo posto, Kipkorir ha avuto un collasso ed è morto poco dopo.

«Non possiamo ancora dire cosa sia successo esattamente. Potremmo pensare che si tratti di un attacco cardiaco», ha dichiarato il governatore della regione sudoccidentale del Camerun, secondo il quale all'arrivo in ospedale l'atleta erà già deceduto. Kipkorir non aveva un palmares particolarmente prestigioso, ma aveva ottenuto alcune vittorie in gare internazionali, dalle maratona di Bali e Kuala Lumpur e la mezza maratona di Casablanca.

