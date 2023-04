Orsa JJ4, il papà di Andrea Papi: «Ucciderla non ci restituirà nostro figlio, troppo facile prendersela con l'animale»

di Redazione web

Cosa fare con l'orsa JJ4? Resta acceso il dibattito sul futuro dell'orsa che ha ucciso Andrea Papi nei boschi del Trentino. L'animale è stato catturato e si trova adesso rinchiuso in una cella nella struttura di Casteller. «La vita dell'orsa JJ4 non ci restituirà nostro figlio», ha detto il papà del runner morto a Repubblica. «Troppo comodo cercare di chiudere questa tragedia eliminando un animale, a cui non può essere imputata la volontà di uccidere. Non ci interessano i trofei della politica: noi pretendiamo che ad Andrea venga restituita dignità e riconosciuta giustizia».

Il papà del runner: Qualcuno si assuma la colpa

«Qualcuno deve avere il coraggio di assumersi la responsabilità della morte di Andrea - afferma - A costo di fare un passo indietro rispetto al ruolo pubblico che ricopre. Quella di nostro figlio non è stata una morte naturale. Nessuno si è ancora fatto vivo per chiederci scusa, per spiegarci le cause che hanno contribuito a creare le condizioni di questa tragedia. Confidiamo nella Procura di Trento e nei nostri avvocati: il governo attuale della Provincia, come quelli che l'hanno preceduto, hanno il dovere di chiarire, assieme allo Stato, se è stato fatto il possibile per garantire la sicurezza».

«La morte di Andrea si poteva evitare - sostiene ancora - Le istituzioni non hanno fatto niente per spiegare alla gente come comportarsi con un numero così alto di orsi. Hanno lasciato tutti ignoranti e tranquilli. Nessuno ha chiesto alla gente se condivideva la reintroduzione degli orsi, nessuno ha fatto il necessario per renderla compatibile con la nostra e la loro vita. Pretendiamo un'assunzione morale di responsabilità da parte di chi per quasi un quarto di secolo ha gestito gli orsi in Trentino, spingendo tutti nel disastro a cui assistiamo».

