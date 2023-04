Catturata l'orsa Jj4, Rita Dalla Chiesa: «Faremo di tutto per consegnarla in territori più umani»

L'orsa Jj4, responsabile dell'uccisione di un giovane runner e di altre aggressioni, è stata catturata grazie alle analisi genetiche disposte dalla Procura di Trento.

L'esemplare, accompagnato da tre cuccioli, è stato catturato con una trappola a tubo e trasferito al Centro faunistico del Casteller, mentre i cuccioli sono stati rilasciati in natura.

La decisione sull'abbattimento o il trasferimento dell'orsa in un altro sito è subordinata alla relazione e al parere richiesti a Ispra.

Ornella Muti: «Giù le mani dall'orsa Jj4. È folle ucciderla perché ha fatto l'animale»

Catturata l'orsa JJ4 (insieme ai cuccioli poi liberati) che ha ucciso il runner Andrea Papi: «Se tar ci darà ragione, abbattuta con eutanasia»

Rita Dalla Chiesa: «Faremo di tutto per consegnarla in territori più umani»

Rita Dalla Chiesa è intervenuta su Twitter condividendo le sue intenzioni e una foto della gabbia in cui è stata rinchiusa l'orsa. «Questa è la gabbia in cui è stata rinchiusa l’orsa. Non aggiungo altro. Tranne che in Parlamento faremo di tutto per consegnarla in territori più umani, che si sono offerti di ospitarla. Chi ama veramente la montagna e la natura ne rispetta le regole e protegge la vita di tutti» ha scritto.

