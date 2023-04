Licia Colò: «L'orsa che ha ucciso Andrea non va abbattuta ma solo spostata: siamo noi che l'abbiamo messa lì»

di Redazione Web

L'orsa JJ4, accusata di aver ucciso il runner Andrea Papi in Trentino (e sospettata di aver aggredito altre persone negli ultimi anni) non va abbattuta ma va solo spostata: è l'idea di Licia Colò, conduttrice televisiva e amante degli animali, che in un'intervista al quotidiano La Stampa commenta la vicenda dell'animale coinvolto nella morte del 26enne.

Licia Colò: l'orsa non va abbattuta

«Credo nel valore della natura, sono convinta che il mondo non ci appartenga. Per cui, se Jj4 e un esemplare problematico va allontanata ma farne un capro espiatorio e amorale», spiega la Colò. «Una persona morta è una tragedia - continua - Non sarebbe mai dovuto accadere. Ma l’orsa si prendera le colpe per tutti. Non me la sento di dire che un esemplare che ha ucciso deve stare li perche ne ha il diritto. Ma abbatterla ed eliminare altri orsi problematici e scorretto. Siamo noi che li abbiamo messi li e poi abbiamo cambiato idea. Ha ’fatto l’orsa'. Perche ucciderla? Va spostata o catturata: vivra il resto dei suoi giorni in gabbia».



Innanzitutto, continua, «Non avrei messo gli orsi dove la gente non li voleva. Gli abitanti del posto non sono mai stati entusiasti. Non e mai stato fatto un discorso corretto per abituare la gente a conviverci. Non sono state spiegate le potenzialita della presenza dell’orso sul territorio. Ma, una volta che gli orsi sono stati reintrodotti, bisognava imparare a farlo. Soprattutto perche sono stati presi soldi dalla comunita europea».

