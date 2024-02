«Dacci 85mila euro o inoltriamo i video delle nostre chat erotiche a tua moglie»: 11 uomini costretti a pagare due creator di Onlyfans

di Nikita Moro

Sexting, minacce ed estorsioni. A Lodi due donne, di 28 e 50 anni, sono state individuate e segnalate dalla guardia di finanza per aver adescato e poi minacciato 11 uomini conosciuti su OnlyFans, la piattaforma digitale in cui i clienti possono abbonarsi a un profilo e pagare per contenuti personalizzati, anche a sfondo sessuale. Le due ricattatrici contattavano le vittime direttamente sui loro numeri privati: «O paghi o diciamo tutto a tua moglie», era il sunto del messaggio.

Le due donne sono entrambe residenti a Casalpusterlengo e dovranno ora rispondere a diverse accuse per le minacce di estorsione rivolte agli uomini.

Le minacce seguivano tutte lo stesso modus operandi: le due donne contattavano il cliente convincendolo di essere in possesso di materiale compromettente, ottenuto grazie alle registrazioni delle loro video chat erotiche. Immagini e video che avrebbero diffuso e inviato alla moglie se non avesse pagato un riscatto. Le somme di denaro proposte dalle due adescatrici partivano dai cinquecento euro e arrivavano anche a più di diecimila. In un caso di estorsione specifico, sottolinea il Corriere della Sera, le ricattatrici avrebbero ricevuto un importo pari a 85mila euro: il malcapitato temeva che le due potessero presentarsi sul luogo di lavoro o a casa della famiglia.

Le accuse

I militari della Guardia di finanza di Lodi, in collaborazione con la Procura della città, hanno scoperto l'illecita attività delle due donne tramite movimenti sospetti sui loro conti correnti.

