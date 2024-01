Antonella Mosetti: «I reality mi hanno rotto, con OnlyFans guadagno 3mila euro con una foto dei piedi e la mia faccia da zozza»

di Redazione web

La nuova vita di Antonella Mosetti. Dopo il Grande Fratello Vip è uscita dai radar e si è allontanata dalla tv. La sua "azienda" però, a suo dire, va avanti a gonfie vele. L'ex showgirl di "Non è la Rai" si dà da fare su OnlyFans, dove per una foto di nudo integrale «guadagno anche più di 10mila euro», dice intervistata da Radio24 nel programma "La Zanzara".

Antonella Mosetti su OnlyFans

«Sono una delle tre creator con più seguito al mondo», dice fiera Antonella Mosetti. «Quanto guadagno al mese? Non lo dico. Per un nudo integrale anche più di 10mila euro, per i piedi tra i 2 e i 3mila euro. Sono quelli che mi fanno guadagnare di più, oltre alla mia faccia da zozza. I fan mi chiedono di spalmarci sopra la crema», dice. «I reality me li hanno proposti, ma mi sono un po' rotta i co***oni.

La vita privata

A 48 anni adesso Antonella Mosetti è single. «Non ho un compagno, se devo farmi una chi***ta la faccio per fatti miei». Sugli ex ammette: «Montano è stato l'unico amore importante della mia vita. Tradire? Mai fatto, non mi piace».

Il sesso per lavorare

Mosetti ha anche raccontato di non aver mai scambiato favori sessuali per lavoro: «Non l'ho mai data per lavorare. L'avrei data volentieri, ma in Mediaset e Rai sono tutti vecchi e non mi piacciono. Se sei potente te la do volentieri. A me l'hanno proposto tante volte, ma ho sempre detto no. Non ho mai tradito nessuno, non mi piace».

