Federico Fashion Style e la pace con Antonella Mosetti: « Con 600 euro al massimo compri un paio di scarpe»

di Marta Goggi

Federico Fashion Style e Antonella Mosetti sono stati in rapporti tesi per qualche tempo. Il problema riguardava un conto mai saldato al parrucchiere dei vip che ammontava a 600 euro. I due qualche settimana fa si sono riappacificati, postando anche una foto sui social insieme che testimonia la loro ritrovata amicizia.

Le parole del parrucchiere

Federico Fashion Style, in un'intervista al Corriere della Sera ha svelato i retroscena che lo hanno portato ad accantonare i rancori con Antonella Mosetti: «Ci siamo rivisti da poco. Mi ha dato un bacio sulla bocca. Sono dell’idea che i soldi non diano la felicità. E poi con 600 euro cosa fai? Al massimo compri un paio di scarpe».



Federico ha replicato anche alle critiche sui prezzi del suo salone: «Da me la piega costa 25 euro. Certo, se sommi extension, shatush, trattamento alla cheratina, il prezzo sale. Non conta se mangi nel ristorante stellato, ma quanto mangi. Se entri con i capelli cortissimi ed esci con cinque file di extension è facile che lo scontrino segni 2.000 euro. Non bisogna avere vergogna a chiedere prima un preventivo, semmai la vergogna si prova dopo a lamentarsi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 17:14

