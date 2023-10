Omicidio a Rimini: donna trovata morta sulla rampa dei garage del condominio

di Redazione web

Giallo a Rimini. Una donna è stata ritrovata senza vita, alle 8.30 del mattino, vicino agli ascensori al piano interrato di una palazzina in via del Ciclamino. La vittima aveva 79 anni, e secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti intervenuti sul posto, sarebbe stata uccisa. L'omicidio è la prima pista investigativa, che sta delineando i contorni della vita della donna, scrivono i giornali locali.

Uccide la madre con una padella e 30 coltellate: voleva nascondere l'espulsione dall'università

L'ex vive a Monaco

La vittima è stata trovata tra la porta tagliafuoco e l’ascensore per accedere all’appartamento in cui viveva da sola. L'ex marito, da cui era divorziata da mesi, si troverebbe a Monaco di Baviera, in Germania, mentre il figlio, ormai da mesi, è ricoverato in ospedale, perché fu ferito in modo grave alla testa, ma non si conosce il responsabile dell'azione violente.

Figlio in coma

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA