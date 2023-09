Uccide la madre con una padella e 30 coltellate: voleva nascondere l'espulsione dall'università

di Redazione web

Ha ucciso sua madre colpendola con una padella prima di pugnalarla 30 volte, dopo che aveva scoperto la sua espulsione dall'università. Sydney Powell, 23 anni, è stata dichiarata colpevole dell'omicidio di Brenda Powell, sua madre, avvenuto tre anni fa, quando aveva 19 anni in Ohio, Stati Uniti.

Colpevole

La 23enne è scoppiata in lacrime quando è stata dichiarata la sua colpevolezza, legata al fatto che non voleva che sua madre scoprisse quanto accaduto all'Università di Mount Union; nel momento dell'aggressione, infatti, la vittima era al telefono con i funzionari dell'università, i quali sentendo il trambusto e le grida hanno chiamato la polizia.

Problemi mentali

Brenda Powell, una specialista in assistenza all'infanzia presso l'Ospedale per bambini per 30 anni, è morta a causa delle ferite in ospedale, ma secondo le perizie psichiatriche sulla figlia assassina, Sydney soffrirebbe di schizofrenia, motivo per cui la difesa ha avanzato la tesi che non fosse cosciente nel momento dell'attacco.

