Misano Adriatico, nudo corre la maratona in strada: il video del runner senza veli diventa virale

Una scena da non credere. Un uomo nudo che corre da solo sul lungomare ormai deserto di metà ottobre a Misano Adriatico, pochi chilometri da Rimini. Il misterioso runner senza veli, un uomo attorno alla cinquantina d'anni in lieve sovrappeso, è comparso senza vestiti tra la Litoranea nord e viale Torino. Un vero e proprio allenamento di corsa, peccato non avesse pantaloncini e maglietta addosso.

Complice anche le temperature ancora estive di questi giorni, il runner ha pensato bene di svestirsi completamente e iniziare a correre: chi passava di lì si è così imbattuto nello spettacolo decisamente insolito e folle.

Qualcuno però ha anche chiamato i Carabinieri, ma al loro arrivo del runner naturista non c’era più traccia. Molti automobilisti di passaggio hanno registrato video con gli smartphone, video che poi hanno fatto il giro dei social: tra questi c'è anche quello di Enza Marino che l'ho ha diffuso via Facebook.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Ottobre 2022, 16:56

