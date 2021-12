Vaccini, via libera per Novavax in Italia: efficacia al 90% contro il covid sintomatico Efficacia per il Covid-19 anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni





Sì al Novavax. Approvato dalla Commissione Tecnico Scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), l’utilizzo del vaccino Nuvaxovid, rendendolo disponibile per i soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni. La vaccinazione prevede un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. Leggi anche - Covid Italia, il bollettino di oggi mercoledì 22 dicembre 2021: 36.293 nuovi contagi e 146 morti «I dati disponibili sul vaccino Nuvaxovid - rileva la Cts - hanno mostrato un'efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia Covid-19 sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Il profilo di sicurezza si è dimostrato positivo, con reazioni avverse prevalentemente di tipo locale. «Abbiamo un nuovo vaccino, Novavax. E' un’ulteriore arma potente, con un'efficacia di oltre l'89% per proteggere dal Covid sintomatico», ha detto Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA