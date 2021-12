(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2021 "Per ora non parliamo di lockdown per i non vaccinati ma ogni risposta è sul tavolo, voglio però far presente che i due terzi delle terapie intensive sono occupate da non vaccinati". Così il premier Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 16:22

