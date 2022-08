Nicolò morto a due anni, rose bianche e lacrime ai funerali. I genitori: «Non dimenticheremo le tue risate»

Commozione, lacrime e una rosa bianca al funerale del piccolo Nicolò, il bambino morto a due anni a Longarone, in provincia di Belluno, dopo una gita al parco con il papà. L'ultimo saluto al piccolo si è tenuto alla chiesa parrocchiale di Fortogna, a Longarone: un lungo silenzio è stato rotto solo dalle lacrime di chi si è raccolto per stringersi nel dolore per una piccola vita spezzata all'improvviso.

«Le tue risate non saranno mai dimenticate, sei l'immenso di un attimo andato, del mio sogno la parte migliore - le parole scritte nell'epigrafe dai genitori e lette durante l'omelia - sei quel vento che soffia da sempre, ma riesce a non farmi cadere», l'addio al bimbo scelto dal papà Diego Feltrin, 39 anni, indagato per omicidio colposo, e dalla mamma Serena, seduti in prima fila, scrive Il Gazzettino. A casa dei genitori, all'indomani della morte del bambino è stata trovata droga: saranno le indagini a fare chiarezza su quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Agosto 2022, 21:00

