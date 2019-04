Navigator, selezioni da incubo: «Attese 100mila candidature per soli tremila posti»

Il lavoro dafa gola a molti: per il contratto delle tremila figure professionali che dovranno guidare i beneficiari delnella ricerca di un lavoro, si prevede l'arrivo addirittura di 100mila candidature. Il primo bando dell'Anpal per la ricerca di un luogo per selezionare gli aspiranti navigator, secondo quanto scrive l'ANSA, non ha ricevuto candidature, mentre per il secondo si è presentata solo la Fiera di Roma.Si prevedono selezioni in sei giorni, per un importo totale di 219mila euro: ora sarebbero state invitate a una procedura negoziata anche Palazzo dei Congressi e Ergife Spa.