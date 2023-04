Napoli, ragazzo 17enne trovato morto: «Caduto dal tetto di un capannone, era con due amici»

di Redazione Web

Il cadavere di un ragazzo di 17 anni è stato trovato questa sera dai carabinieri della locale tenenza a Casalnuovo di Napoli, in via Giovanni Falcone all'interno di uno stabilimento industriale in disuso. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto, con rilievi a cura dei militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Ragazzo di 17 anni morto a Napoli

Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare il minore era in compagnia di due amici. Si sarebbe arrampicato sul tetto di un capannone e un pannello di plastica avrebbe ceduto sotto il suo peso. Il 17enne sarebbe precipitato e morto sul colpo per l'impatto.

