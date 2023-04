Auto finisce dentro il lago: i due fidanzati stavano litigando. Lui annega, lei si salva

di Redazione web

Emergono delle novità sull'incidente stradale mortale di ieri, sabato 1 aprile, a Porcia, in provincia di Pordenone, dove è morto un ragazzo di 29 anni, Hector Moises Benzant. Si è salvata la ragazza che era in auto con lui, la fidanzata 24enne. I due erano conviventi a Pordenone. Lo schianto è avvenuto in via Cartiera a Rorai Piccolo, poco prima delle 5. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la persona che si trovava alla guida di una macchina ha perso il controllo e la vettura è finita in un laghetto. La ragazza, nei frangenti concitati subito dopo l'uscita di strada, ha raccontato che i due stavano litigando quando il giovane ha perso evidentemente il controllo dell'auto.

Mentre l'auto affondava la ragazza è riuscita a uscire da sola. Un poliziotto si è gettato in acqua per cercare di aiutarli e soprattutto per tentare di salvare l'altra persona rimasta all'interno dell'abitacolo. I soccorsi hannp preso in carico l'uomo e la donna che viaggiavano sulla macchina e anche il poliziotto. Per l'uomo è stata avviata subito la rianimazione cardiopolmonare. Purtroppo però, per lui, è stato decretato il decesso durante il trasporto in codice rosso all'ospedale Santa Maria degli Angeli. Per la donna e per il poliziotto è stato disposto il trasporto all'ospedale Santa Maria degli Angeli in codice giallo per ipotermia. Sul posto, per quanto di competenza, i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.

La dinamica dell'incidente

L'auto, per cause in corso di accertamento, è uscita autonomamente dalla sede stradale, superando lo spartitraffico che delimita la pista ciclabile e, sfondando una rete, è finita nel lago della cartiera di Rorai. La sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Pordenone ha inviato sul posto la prima partenza ed attivava immediatamente la squadra fluviale. Il veicolo, all'arrivo dei soccorritori, si trovava rovesciato a circa 4 metri dalla riva, completamente immerso nell'acqua. Immediatamente tre soccorritori acquatici in assetto fluviale hanno raggiunto il mezzo ed hanno estratto il conducente dall'abitacolo, incoscente.

