Trattore si ribalta, morto un uomo di 40 anni in Valpolicella: la tragedia nei giorni del Vinitaly

di Redazione Web

Tragedia a Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona, rinomata terra di produzione di vini, proprio in questi giorni in cui è in corso il Vinitaly. Un uomo di 40 anni è morto in un drammatico incidente sul lavoro, a causa del rovesciamento del trattore che stava guidando.

Trattore si ribalta, morto un 40enne

Quando sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 l'agricoltore era già deceduto. Solo poche ore prima un bracciante indiano di 25 anni era rimasto gravemente ferito in un incidente identico rovesciandosi con il trattore a Ronco all'Adige (Verona).

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 19:36

