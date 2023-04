Urtano con l'auto uno straniero in bici, lui reagisce e li accoltella: due feriti, uno è grave

di Redazione Web

Choc in strada a Milano in via Arquà, una traversa di viale Padova, alla periferia Nord Est del capoluogo lombardo, dove due uomini di 41 e 39 anni sono stati accoltellati e sono rimasti feriti: uno dei due è grave ed è stato portato dall'équipe dell'automedica in codice rosso all'ospedale Niguarda. L'altro invece è stato trasferito in codice giallo al Fatebenefratelli. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.

Ragazzo di 16 anni accoltella coetaneo per un debito di pochi euro: preso

«Mi stai dando fastidio»: tredicenne accoltella la sorellina di 14 anni e la riduce in fin di vita

Accoltellati a Milano, due feriti

Secondo una prima ricostruzione l'accoltellamento sarebbe scaturito da una lite per un banale incidente stradale: un'auto con a bordo tre uomini originari del NordAfrica avrebbe urtato (intorno alle 15) una bicicletta con in sella un uomo, pure lui nordafricano. Da lì sarebbe nata un'accesa discussione e il ciclista avrebbe reagito estraendo un taglierino e colpendo i due poi trasportati in ospedale. L'aggressore è poi fuggito facendo perdere le sue tracce.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA