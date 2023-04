Napoli, guasto sulla linea 2 della metropolitana: migliaia di tifosi bloccati dopo la partita

di Redazione web

Dopo il pareggio al Maradona di Napoli e lo scudetto rimandato, i tifosi si sono riversati in strada per far ritorno a casa. E alla stazione Campi Flegrei della metropolitana Linea 2 a Fuorigrotta, in migliaia sono rimasti a terra senza poter salire sul treno a causa di un guasto imprevisto. La circolazione tra Mergellina e Napoli Campi Flegrei, infatti, è stata sospesa per alcune ore, finché l'intervento dei tecnici di Trenitalia non ha ripristinato il servizio.

Cosa è successo

Il guasto ha peggiorato l'umore dei tifosi del Napoli, sicuri di poter festeggiare per tutta la notte, ma a provocare lo stop della linea 2 sarebbe stato proprio il «comportamento intemperante di alcuni dei passeggeri», secondo quanto ha riferito Ferrovie dello Stato al sito Fanpage. «Un guasto all'impianto elettronico ha costretto il treno a fermarsi».

Piano straordinario

Trenitalia ha disposto un piano straordinario per gestire il flusso di viaggiatori, fino alle ore 24, sono stati attivati 50 servizi straordinari per garantire il deflusso di tifosi e appassionati. A causa dei gravi disservizi, infatti si è deciso di confermare i prolungamenti della Cumana almeno fino a mezzanotte, ma i ritardi sono pesanti, al momento sono di quasi due ore.

A piedi

