Napoli, sogno scudetto anche in chiesa: cori da stadio e suore con le bandiere durante la messa

A Napoli è festa ovunque. Anche la messa della domenica è l'occasione giusta per sventolare le bandiere azzurre e cantare in coro, non le canzoni religiose, ma quelle da stadio, ovviamente in modo composto e gioioso, come si addice ad un luogo di culto.

Festa in chiesa

Su welcome to favelas, pubblicato un video in cui i bambini sventolano le bandiere del Napoli ai piedi dell'altare, insieme ai genitori ed altri bambini in festa durante la messa domenicale, in attesa di poter salutare il primo scudetto post-Maradona.

Un'altra immagine è quella di un gruppo di suore, con le bandiere in mano e le facce sorridenti. D'altronde dopo o insieme alla fede cattolica, il calcio è una seconda fede.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Aprile 2023, 16:54

