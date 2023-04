Maltempo e temporali, allerta meteo in 11 regioni italiane: paura per grandi e raffiche di vento Pioggia temporalesca su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e in alcuni settori del Piemonte e della Sicilia







di Redazione web Maltempo con pioggia e temporali in molte regioni d'Italia. L'arrivo di una vasta area perturbata di origine atlantica, sta determinando un graduale peggioramento delle condizioni meteo su gran parte del nostro Paese, con precipitazioni e temporali, che lunedì 1° maggio risulteranno più significativi sulle aree tirreniche peninsulari e su quelle interne del centro, mentre le temperature massime scenderanno di diversi gradi. Allerta meteo Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 1° maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Lazio e Abruzzo, specie sui settori meridionali e su Molise e Campania. Regioni colpite I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, allerta gialla su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e in alcuni settori del Piemonte e della Sicilia. Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Aprile 2023, 16:38

