Cade dalla finestra di casa: donna trovata morta in strada, è mistero. Rintracciato il compagno della vittima

Una donna è stata trovata senza vita in strada, sotto ad un palazzo in via del Pavone, a Viterbo. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima di origine sudamericana sarebbe caduta dalla finestra di casa, dal secondo piano. Dopo la caduta è stata soccorsa dai sanitari del 118, ma le sue condizioni erano gravissime. Troppo gravi le ferite ed è morta in ospedale, scrive il Corriere di Viterbo.

Caduta sospetta

Dopo la caduta, però ci sono alcuni testimoni che avrebbero visto un uomo allontanarsi dal palazzo. Da qui il sospetto che non si tratti di una caduta accidentale. Sul posto sono giunti gli uomini della squadra mobile della Questura di Viterbo e la polizia scientifica che stanno ricostruendo la dinamica del fatto. Si cercano telecamere in zona per analizzare i filmati e cercare di avere più elementi per ricostruire il contesto in cui è morta la donna.

Intanto la polizia avrebbe rintracciato il compagno della vittima, si tratta di un bracciante agricolo, il cui ruolo nella morte della donna è ancora tutta da verificare.

Cosa è successo

Suicidio o omicidio? Questa la domanda a cui devono dare risposta gli investigatori. La donna 45enne, questa mattina intorno alle 10,30, è stata ritrovata in terra in condizioni disperate in una strada del centro storico viterbese. Soccorsa e trasportata dal personale sanitario all'ospedale Belcolle in codice rosso, è morta in ospedale poco dopo.

