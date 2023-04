Bruciata l'auto del sindaco, lui pubblica la foto sui social: «Non mi fate paura»

di Redazione web

L'auto bruciata in fiamme nella notte. E' quella di Maurizio Cuccu, sindaco di Serdiana, nel Sud Sardegna, che ha pubblicato sui social la foto della macchina mentre brucia e il post: «Non mi fate paura», un chiaro riferimento a chi ha dato fuoco all'auto con intenzione minatoria. I vigili del fuoco, poco distante dal luogo del rogo, infatti, hanno rinvenuto della diavolina, usata per innescare le fiamme.

Nessun timore

«L’unica mia ‘colpa’, forse, è quella di non fare finta di nulla davanti a chi crede di poter stare nel nostro paese andando contro le regole. E allora, se questa è la mia colpa, ne sono orgoglioso, perché la strada intrapresa è quella giusta e non ci fermeremo» scrive ancora Cuccu, che ribadisce di non aver timore e poi si riferisce agli abitanti del paese di cui è primo cittadino.

«Cari serdianesi, mi avete scelto come vostro Sindaco anche per cercare di rendere Serdiana un paese più ‘pulito’. Lo sto facendo, ogni giorno, aiutato da un gruppo fantastico di persone perbene. Ci metto la faccia, l’impegno e la responsabilità, arrivando ora anche a perdere ciò che è mio», scrive ancora il sindaco, eletto con una lista civica due anni e mezzo fa.

«Giovanni Falcone diceva: "Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così, solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare, ed è, allora, che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare»

