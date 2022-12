Maltempo a Napoli, crolla un muro in centro: attimi di panico, carabinieri sul posto

Attimi di panico stamattina a Napoli. A causa del maltempo, un muro è crollato in Corso Vittorio Emanuele. La frana ha interessato una porzione di muro alta quattro metri e lunga circa dieci metri all'altezza del civico 494 dell'arteria fondamentale per il traffico cittadino.

Il crollo

Il muro si è staccato in via del Pino, nella parte terminale del Corso che dà in piazza Mazzini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Al momento - secondo quanto si apprende - non sono stati trovati feriti ma si stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso per verificare che non ci siano dispersi.

