Luce sempre accesa in casa, ragazzo di 23 anni trovato morto in camera da letto

La luce sempre accesa in casa ha insospettito i vicini e quel sospetto si è trasformato in una tragica scoperta: un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto in camera da letto in quell'appartamento in cui non faceva mai buio. E ora una comunità è sotto choc per una notizia che sta gelando l'intero comprensorio.

La tragedia è avvenuta a San Costanzo (Pesaro): un ragazzo di 23 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Il giovane, originario di Venezia, era in camera da letto quando i soccorritori, intorno alle 19 di ieri, sono entrati in casa, ma tutti i tentativi di strapparlo alla morte si sono rivelati inutili.

La luce sempre accesa in casa

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori sanitari del 118, allertati da qualcuno che aveva notato la luce accesa nell’appartamento ormai da un paio di giorni, aspetto che aveva insospettito.

Le cause della morte

Al momento sono ancora sconosciute le cause del decesso anche se dagli elementi acquisiti l'ipotesi più concreta pare quella di un gesto volontario. Il giovane che nel fine settimana lavorava in un ristorante di Marotta.

