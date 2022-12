Maltempo, allerta meteo in 12 regioni. A Venezia prevista acqua alta, a Napoli crolla un muro

Ondata di forte maltempo, soprattutto sulle regioni Centro Meridionali, dove in sette casi la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla o arancione (nel caso della Calabria). L'allerta gialla è stata diramata in totale su 11 regioni, dalla Toscana alla Puglia.

L'allerta in Emilia Romagna

Ancora nuvole in transito sulla Toscana che portano, per l’intera giornata di oggi mercoledi 14 dicembre, piogge diffuse e particolarmente insistenti sulla parte meridionale della regione (Sud delle province di Pisa e Livorno, Arcipelago e grossetano). In previsione di questi fenomeni la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico valido a partire dalla mezzanotte di ieri fino alla mezzanotte di oggi mercoledi 14 dicembre.

Venezia, prevista acqua alta

Nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 dicembre il Centro maree del Comune di Venezia prevede condizioni meteorologiche favorevoli al fenomeno dell'acqua alta. È possibile l'attivazione del sistema Mose. Alle 4.14 del mattino di venerdì il livello ipotizzato è di 115 centimetri. Sabato 17 dicembre non è esclusa una marea sostenuta nelle primissime ore del mattino.

Napoli, crollato un muro

Attimi di panico stamattina a Napoli. A causa del maltempo, un muro è crollato in Corso Vittorio Emanuele. La frana ha interessato una porzione di muro alta quattro metri e lunga circa dieci metri all'altezza del civico 494 dell'arteria fondamentale per il traffico cittadino. Il muro si è staccato in via del Pino, nella parte terminale del Corso che dà in piazza Mazzini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Al momento - secondo quanto si apprende - non sono stati trovati feriti ma si stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso per verificare che non ci siano dispersi.

