Movida da matti nel primo weekend di fase 2. Assembramenti da Milano a Napoli, i governatori: «Pronti a chiudere di nuovo»

Se il week-end appena trascorso doveva servire da test per il distanziamento sociale, probabilmente è fallito. Lain piena regola, riesplosa da Nord a Sud, sta infatti rimettendo in discussione nuove restrizioni ad hoc.Non sono mancati neanche i tuffi nelle fontane e le risse da sedare.Praticamente non è cambiato niente, rispetto alla fase pre-Covid19. Nella Capitale, nel cuore di, i vicoli erano stracolmi e piazza Trilussa era da tutto esaurito con tanto di tuffi nella Fontana. Con bottiglie rimaste a terra, a testimoniare quel che non doveva accadere. In campo c'erano oltre 2mila agenti di polizia locale per frenare gli abusi. A, dopo un venerdì sera troppo affollato, sabato i locali sui Navigli erano sotto controllo. Ma il Governatore Fontana è andato su tutte le furie e in video ha mostrato il sito di Leggo: «Così si rischia troppo, ben vengano le misure restrittive dei sindaci dove servono». Dello stesso pensiero tutti i suoi colleghi delle regioni: dal nord alle isole.Follia nel centro didove, nonostante i divieti del Governatore De Luca, la folla è rimasta in giro ben oltre l'orario di chiusura dei locali: con il traffico in tilt sul Lungomare e un'aggressione da parte di un giovane a due agenti municipali che gli avevano chiesto i documenti. Rissa anche a, in piazza Danti tra i luoghi più affollati insieme a piazza IV Novembre: il Comune ha deciso che dal venerdì alla domenica, nei prefestivi e festivi i locali dovranno chiudere alle 21.Dal Centro a Trastevere la distanza è un ricordoSenza mascherine e uno vicino all'altro, a Roma le serate del fine settimana sono già ripartite alla grande con resse vere e proprie davanti ai locali da Ponte Milvio a Trastevere dove, come da copione, non sono mancati neanche i tuffi nella fontana di piazza Trilussa.Traffico in tilt e caos fino alle 4 del mattinoUn normalissimo sabato di follia, a Napoli, dove la movida e il traffico sono andati avanti fino alle 4 del mattino. Come se nulla fosse accaduto. Anzi, a completare il quadro anche risse e bivacchi, con un risveglio da incubo per ripulire le strade.Che folla sui Navigli scattano le multePoche mascherine e tanti controlli: dopo il venerdì sera eccessivamente affollato, ad esempio tra i locali di via Como, Milano ha visto ridurre gli assembramenti nella serata di sabato, come sui Navigli. Forse anche per il temporale che ha fatto la sua parte.A piazza Danti, rissa tra decine di ragazziAltro che assembramenti vietati, a Perugia è andato in scena un week end di delirio con notti brave all'insegna delle resse e delle risse. In una piazza Danti affollatissima, infatti, è divampata una maxi rissa che ha messo in allarme il Comune: misure restrittive in arrivo.