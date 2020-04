Coronavirus, morta suor Rina Vittoria: era la più amata dai bimbi

di Alessandra Di Filippo

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 09:18

Un’altra suora morta perla seconda in pochi giorni. Dopo suor Matilde Celi, madre superiora delle Maestre Pie Filippini, due giorni fa non ce l’ha fatta a sconfiggere il virus. Suor Rina era una delle religiose contagiatedi via del Santuario, dove il 28 marzo erano stati riscontrati ben, gli anziani ospiti e gli operatori sociosanitari.Qualche giorno fa, a causa dell’aggravamento del suo quadro clinico, era stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove lunedì è morta.Ieri la sua bacheca Facebook è stata invasa dai messaggi addolorati e creduli dei genitori dei piccoli e dei sui ex alunni. Il primo in assoluto però è stato delle maestre della scuola.. «Bambini che ti davano quella vitalità per cantare e ballare con loro, bambini ai quali hai insegnato a pregare e a far per bene il Segno di Croce. Come amavi le feste e le recite! La tua preferita era quella di Carnevale, quante risate la sera con i genitori mentre provavano la loro parte e tu che facevi da aiuto regista e correggevi tutti!».«Avevi un tocco magico con i tuoi piccoli - sottolinea Roberta Isidoro - eri premurosa, autorevole, materna. La tua allegria e simpatia mista a dolcezza. Eri il fulcro centrale della nostra grande famiglia».Per evitare ancora morti negli istituti religiosi e nelle Rsa del territorio - dove continuano a riscontrarsi casi positivi, gli ultimi nella casa di cura De Cesaris di Spoltore dove si sono verificati contagi anche fra i sanitari - sono stati avviati monitoraggi da parte della Asl. Effettuati tamponi su situazioni sospette allae in una struttura di Città Sant’Angelo. Il timore grande è che possano svilupparsi focolai come già accaduto. Vedi casa di riposo Acerbo di Loreto Aprutino, dove nell’ultima settimana sono morti quattro anziani; vedi Sorelle della Misericordia.