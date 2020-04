Coronavirus, notte tranquilla per Johnsons: il messaggio della Regina

Boris Johnson ha trascorso una seconda notte in terapia intensiva al ST Thomas Hospital di Londra. Lo riferisce la Bbc. Ieri sera le condizioni del premier britannico sono state descritte come «stabili».



In queste ore ha ricevuto il messaggio di conforto della regina Elisabetta che ha inviato parole di conforto alla famiglia di Boris Johnson e alla sua partner incinta Carrie Symonds . La Regina ha scritto che la coppia è nei suoi pensieri e ha augurato al primo ministro una ripresa completa e rapida, ha spiegato Buckingham Palace.



A nche il duca di Cambridge ha offerto parole di sostegno al primo ministro e alla sua famiglia. "I nostri pensieri sono con il primo ministro e la sua famiglia, a cui piacciono così tanti nel Regno Unito e in tutto il mondo, sono colpiti dal coronavirus", recita un tweet condiviso da Kensington Palace. "Gli auguriamo una pronta guarigione in questo momento difficile." Il messaggio era firmato "W", indicando che era stato scritto dal principe William . Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 07:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA